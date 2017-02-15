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Призер ОИ-2012 австралиец Перкинс будет выступать за Россию

Источник:  Лента.РуКомментарии

Бронзовый призер Олимпиады 2012 года по велоспорту австралиец Шейн Перкинс будет выступать за Россию на международных турнирах.

«Федерация велосипедного спорта России дает мне возможность осуществить мечту и выступить на Олимпиаде-2020 в Токио. Для меня это очень важно, поскольку мой отец выступал на Олимпийских играх-1964 в Токио», - приводит «Лента.Ру» слова Перкинса.

Перкинс завоевал бронзу Олимпиады в Лондоне в спринте, он является двукратным чемпионом мира (2011, 2012), серебряным (2010) и бронзовым (2006) призером мировых первенств.

Фото из Facebook Шейна Перкинса

 

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