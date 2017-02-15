Призер ОИ-2012 австралиец Перкинс будет выступать за Россию
Бронзовый призер Олимпиады 2012 года по велоспорту австралиец Шейн Перкинс будет выступать за Россию на международных турнирах.
«Федерация велосипедного спорта России дает мне возможность осуществить мечту и выступить на Олимпиаде-2020 в Токио. Для меня это очень важно, поскольку мой отец выступал на Олимпийских играх-1964 в Токио», - приводит «Лента.Ру» слова Перкинса.
Перкинс завоевал бронзу Олимпиады в Лондоне в спринте, он является двукратным чемпионом мира (2011, 2012), серебряным (2010) и бронзовым (2006) призером мировых первенств.
Фото из Facebook Шейна Перкинса
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