Андре Шюррле: Мы играли лучше «Бенфики», особенно в первом тайме
Форвард «Боруссии»
(Дортмунд) Андре Шюррле подвел итоги первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Бенфикой»
(0:1) на «Эштадиу да Луш».
«Мы играли лучше, особенно в первом тайме. У нас было больше голевых моментов, заработали пенальти. Мы могли выиграть. Теперь все решится в ответном поединке.
Мы покажем, что играли тогда лучше и пройдем дальше. Мы делали все правильно, просто не хватало точности в завершающей стадии. Такие дни бывают», – приводит слова Шюррле официальный сайт УЕФА.
Единственный гол в матче на 48-й минуте забил грек Константинос Митроглу, а через десять минут форвард «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг не реализовал пенальти.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча
Ответный матч пройдет 8 марта на стадионе «Сигнал Идуна Парк».
Матч
Бенфика - Боруссия - 1:0 (0:0)
Голы
Митроглу 50 (1:0).
Состав
Бенфика: Эдерсон, Линделёф, Луизао, Семеду Н., Фейса, Элизеу, Силва (Черви, 67), Сальвио, Каррильо (Аугусту, 46), Пицци, Митроглу (Хименес Р., 75)
Боруссия: Бюрки, Герреру (Кастро, 82), Пищек, Шмельцер, Папастатопулос, Дурм, Бартра, Вайгль, Ройс (Пулишич, 83), Обамеянг (Шюррле, 62), Дембеле
Незабитые пенальти
Обамеянг (Боруссия), 59
Предупреждения:
Фейса, 63 - Шмельцер, 74; Пулишич, 85
Судья:
Никола Риццоли (Италия)
Место и дата
14 февраля 22:45, Эстадио да Луж, Текстовая трансляция