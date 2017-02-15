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Андре Шюррле: Мы играли лучше «Бенфики», особенно в первом тайме

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Форвард «Боруссии» (Дортмунд) Андре Шюррле подвел итоги первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Бенфикой» (0:1) на «Эштадиу да Луш».

«Мы играли лучше, особенно в первом тайме. У нас было больше голевых моментов, заработали пенальти. Мы могли выиграть. Теперь все решится в ответном поединке.

Мы покажем, что играли тогда лучше и пройдем дальше. Мы делали все правильно, просто не хватало точности в завершающей стадии. Такие дни бывают», – приводит слова Шюррле официальный сайт УЕФА.

Единственный гол в матче на 48-й минуте забил грек Константинос Митроглу, а через десять минут форвард «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг не реализовал пенальти.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча

Ответный матч пройдет 8 марта на стадионе «Сигнал Идуна Парк».

Матч

Бенфика - Боруссия - 1:0 (0:0)

Голы

Митроглу 50 (1:0).

Состав

Бенфика: Эдерсон, Линделёф, Луизао, Семеду Н., Фейса, Элизеу, Силва (Черви, 67), Сальвио, Каррильо (Аугусту, 46), Пицци, Митроглу (Хименес Р., 75)

Боруссия: Бюрки, Герреру (Кастро, 82), Пищек, Шмельцер, Папастатопулос, Дурм, Бартра, Вайгль, Ройс (Пулишич, 83), Обамеянг (Шюррле, 62), Дембеле

Незабитые пенальти

Обамеянг (Боруссия), 59

Предупреждения:

Фейса, 63 - Шмельцер, 74; Пулишич, 85

Судья:

Никола Риццоли (Италия)

Место и дата

14 февраля 22:45, Эстадио да Луж, Текстовая трансляция

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