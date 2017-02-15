Андре Шюррле: Мы играли лучше «Бенфики», особенно в первом тайме

Форвард «Боруссии» (Дортмунд) Андре Шюррле подвел итоги первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Бенфикой» (0:1) на «Эштадиу да Луш».

«Мы играли лучше, особенно в первом тайме. У нас было больше голевых моментов, заработали пенальти. Мы могли выиграть. Теперь все решится в ответном поединке.

Мы покажем, что играли тогда лучше и пройдем дальше. Мы делали все правильно, просто не хватало точности в завершающей стадии. Такие дни бывают», – приводит слова Шюррле официальный сайт УЕФА.

Единственный гол в матче на 48-й минуте забил грек Константинос Митроглу, а через десять минут форвард «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг не реализовал пенальти.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча

Ответный матч пройдет 8 марта на стадионе «Сигнал Идуна Парк».