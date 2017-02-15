ЦСКА продлил контракт с Жамалетдиновым
ЦСКА продлил контракт с нападающим Тимуром Жамалетдиновым, сообщает официальный сайт армейцев.
О том, на какой срок рассчитано новое соглашение, не сообщается.
В текущем сезоне 19-летний форвард провел за молодежную команду ЦСКА четыре матча и забил два мяча. В юношеской лиге УЕФА Жамалетдинов сыграл шесть матчей и забил пять мячей.
Роман Бабаев прибыл на сбор #ЦСКАвКампоаморе и подписал новый контракт #ЦСКА с Тимуром Жамалетдиновым https://t.co/Em6HBd8YFn pic.twitter.com/sTra8D19Sb— ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 15 февраля 2017 г.
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