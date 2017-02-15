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ЦСКА продлил контракт с Жамалетдиновым

Источник:  ПФК ЦСКАКомментарии

ЦСКА продлил контракт с нападающим Тимуром Жамалетдиновым, сообщает официальный сайт армейцев.

О том, на какой срок рассчитано новое соглашение, не сообщается. 

В текущем сезоне 19-летний форвард провел за молодежную команду ЦСКА четыре матча и забил два мяча. В юношеской лиге УЕФА Жамалетдинов сыграл шесть матчей и забил пять мячей. 

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