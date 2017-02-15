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Оттмар Хитцфельд: Замена Обамеянга? Я всегда оставлял своих лучших форвардов

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Бывший главный тренер «Баварии» и «Боруссии» (Дортмунд) Оттмар Хитцфельд высказался о замене форварда «Боруссии» Пьера-Эмерике Обамеянга после того, как он не реализовал пенальти в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Бенфикой» (0:1) на «Эштадиу Луш».

«Я всегда оставлял своих лучших форвардов на поле, даже если они не реализовывали моменты или пенальти. Игроки такого уровня всегда способны создать хорошую возможность для взятия ворот. Возможно, даже на 95-й минуте. Так что я бы не стал убирать Обамеянга с поля так рано», – приводит слова Хитцфельда официальный сайт УЕФА.

Напомним, на 58-й минуте при счете 0:1 Обамеянг не реализовал пенальти, и через четыре минуты главный тренер «Боруссии» Томас Тухель заменил его на Андре Шюррле.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча

Ответный матч пройдет 8 марта на стадионе «Сигнал Идуна Парк».

Матч

Бенфика - Боруссия - 1:0 (0:0)

Голы

Митроглу 50 (1:0).

Состав

Бенфика: Эдерсон, Линделёф, Луизао, Семеду Н., Фейса, Элизеу, Силва (Черви, 67), Сальвио, Каррильо (Аугусту, 46), Пицци, Митроглу (Хименес Р., 75)

Боруссия: Бюрки, Герреру (Кастро, 82), Пищек, Шмельцер, Папастатопулос, Дурм, Бартра, Вайгль, Ройс (Пулишич, 83), Обамеянг (Шюррле, 62), Дембеле

Незабитые пенальти

Обамеянг (Боруссия), 59

Предупреждения:

Фейса, 63 - Шмельцер, 74; Пулишич, 85

Судья:

Никола Риццоли (Италия)

Место и дата

14 февраля 22:45, Эстадио да Луж, Текстовая трансляция

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