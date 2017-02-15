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Александр Емельяненко проведет бой в начале апреля

Источник:  «Собеседник»Комментарии

Глава пресс-службы организации «Ахмат» Адам Ахмадов рассказал, на каких условиях будет выступать Александр Емельяненко. 

– С самим клубом «Ахмат» Александр Емельяненко не собирается подписывать никакого соглашения. Это надо подчеркнуть, – рассказал глава пресс-службы клуба в интервью «Собеседнику». – Контракт будет с лигой WFCA (Всемирный бойцовский чемпионат «Ахмат»). Там он будет, как и все, бороться за чемпионство наравне со всеми. К соревнованиям в Москве он подготовиться не успеет. Самый реальный вариант – это выход в турнире, который состоится в Караганде в начале апреля.

Из слов Ахмадова следует, что Емельяненко будет выступать не в числе спортсменов «Ахмата», а против них вместе с другими приглашенными спортсменами.

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