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Питер Чиарелли: Вряд ли «Эдмонтон» можно считать претендентом на Кубок Стэнли

Источник:  NHLКомментарии

Генеральный менеджер «Эдмонтона» Питер Чиарелли заявил, что перед дедлайном не собирается брать игроков, у которых летом закончится срок действия контракта.

«Мы в хорошей ситуации, но все может быстро поменяться, – приводит официальный сайт НХЛ слова Чиарелли. – Но если бы в начале сезона мне сказали, что в феврале мы будем там, где находимся сейчас, я был бы рад. Так что я относительно удовлетворен.

В нашей игре есть некоторые недостатки, и нам нужно их исправить. У нас предстоит непростой отрезок, сложная выездная серия, после которой будет целый ряд домашних матчей.

Я не хочу серьезно углубляться в рынок игроков с истекающими контрактами. Есть другие моменты, которым нам стоит уделить внимание. Думаю, команда это заслужила. Мы сделали много изменений летом, и я хочу посмотреть, что из этого получится, прежде чем искать других игроков.

Для нас пока все складывается удачно. Посмотрим, что будет дальше. Времени еще много, но я не думаю, что мы будем работать на этом рынке.

Вряд ли нас в полной мере можно считать претендентами на Кубок Стэнли. Но я помню, как все получилось здесь в 2006 году».

Напомним, «Эдмонтон» занимает третье место в Тихоокеанском дивизионе и может выйти в плей-офф впервые с 2006 года, когда в финале Кубка Стэнли проиграл «Каролине».

Матч

Эдмонтон - Аризона - 5:2 (0:1, 3:1, 2:0)

Голы:

Джурис (Экман-Ларссон, Мартинук), 10:44 (0:1). Драйзайтль (Лучич, Клефбом), 22:51 (1:1 - бол.). Хендрикс (Летесту, Пакаринен), 23:22 (2:1). Ханзал (Врбата, Доми), 23:33 (2:2). Летесту (Макдэвид, Драйзайтль), 30:24 (3:2 - бол.). Клефбом (Слепышев, Драйзайтль), 42:43 (4:2). Марун (Макдэвид, Клефбом), 46:29 (5:2).

Место и дата

15 февраля 05:00, Роджерс Плэйс, Онлайн-трансляция

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