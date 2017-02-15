Питер Чиарелли: Вряд ли «Эдмонтон» можно считать претендентом на Кубок Стэнли

Генеральный менеджер «Эдмонтона» Питер Чиарелли заявил, что перед дедлайном не собирается брать игроков, у которых летом закончится срок действия контракта.

«Мы в хорошей ситуации, но все может быстро поменяться, – приводит официальный сайт НХЛ слова Чиарелли. – Но если бы в начале сезона мне сказали, что в феврале мы будем там, где находимся сейчас, я был бы рад. Так что я относительно удовлетворен.

В нашей игре есть некоторые недостатки, и нам нужно их исправить. У нас предстоит непростой отрезок, сложная выездная серия, после которой будет целый ряд домашних матчей.

Я не хочу серьезно углубляться в рынок игроков с истекающими контрактами. Есть другие моменты, которым нам стоит уделить внимание. Думаю, команда это заслужила. Мы сделали много изменений летом, и я хочу посмотреть, что из этого получится, прежде чем искать других игроков.

Для нас пока все складывается удачно. Посмотрим, что будет дальше. Времени еще много, но я не думаю, что мы будем работать на этом рынке.

Вряд ли нас в полной мере можно считать претендентами на Кубок Стэнли. Но я помню, как все получилось здесь в 2006 году».

Напомним, «Эдмонтон» занимает третье место в Тихоокеанском дивизионе и может выйти в плей-офф впервые с 2006 года, когда в финале Кубка Стэнли проиграл «Каролине».