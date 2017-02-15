Акимова стартует 9-й в индивидуальной гонке на ЧМ, Слепцова - 33-й, Старых - 46-й

Сегодня на чемпионате мира в Хохфильцене состоится женская индивидуальная гонка.

Девушкам предстоит преодолеть 15 километров трассы и зайти на четыре огневых рубежа. В гонке примут участие 99 биатлонисток, Россию представят четыре девушки.

Первой из наших в гонку отправится Татьяна Акимова, у нее девятый стартовый номер. Светлана Слепцова уйдет на лыжню под 33-м номером, Ирина Старых - под 46-м, Ольга Подчуфарова - под 84-м.

Что касается лидеров, то чешка Габриэла Коукалова стартует 51-й, француженка Мари Дорен Абер - под 75-м, итальянка Доротея Вирер - под 76-м, финка Кайса Макарайнен - под 83-м, белоруска Дарья Домрачева - под 91-м, немка Лаура Дальмайер - под 93-м.