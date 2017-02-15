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Агент: Фернандес перерос чемпионат России

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Летом Марио Фернандес может оказаться в лондонском «Челси». По информации «Советского спорта», трансфер мог состояться и зимой, но в английском клубе согласились подождать до лета.

Вероятный переход «армейского» защитника сборной России в стан «аристократов», принадлежащих Роману Абрамовичу, прокомментировал агент ФИФА Сергей Пушкин.

- Фернандес – отличный футболист, интерес к которому проявляют многие европейские команды. По уровню он может играть в любом топ-клубе мира, будь то «Барселона», «Бавария» или «Ювентус». Он уже перерос чемпионат России – пора двигаться дальше. Так будет лучше и для его карьеры. Другое дело – предложение должно устроить руководство ЦСКА. Только в этом случае трансфер возможен, - сказал журналисту «Советского спорта» футбольный агент Сергей Пушкин.

- Увеличатся ли шансы Фернандеса уехать в «Челси», если в тренерский штаб клуба войдет Леонид Слуцкий, как и предполагается?

- Фернандес может оказаться в любой команде, в том числе и в «Челси», даже без Леонида Слуцкого и его рекомендаций. Но если он будет работать в «Челси», или, если Конте попросит его дать характеристику Фернандесу, уверен, он посоветует взять этого игрока, - уверен агент Сергей Пушкин.

Напомним, что слухи о возможном переходе Фернандеса в «Челси» появились в середине января. Они практически совпали с новостью о том, что один из известных тренеров звонил наставнику московского «Спартака» Массимо Каррере с просьбой дать характеристику на Марио Фернандеса. До «Спартака» Каррера работал помощником нынешнего тренера «Челси» Антонио Конте в туринском «Ювентусе» и сборной Италии.    

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