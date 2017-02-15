Агент: Фернандес перерос чемпионат России
Летом Марио Фернандес
может оказаться в лондонском «Челси». По информации «Советского спорта», трансфер мог состояться и зимой, но в английском клубе согласились подождать до
лета.
Вероятный переход «армейского» защитника сборной России в
стан «аристократов», принадлежащих Роману Абрамовичу, прокомментировал агент
ФИФА Сергей Пушкин.
- Фернандес
– отличный футболист, интерес к которому проявляют многие европейские
команды. По уровню он может играть в любом топ-клубе мира, будь то «Барселона»,
«Бавария» или «Ювентус». Он уже перерос чемпионат России – пора двигаться
дальше. Так будет лучше и для его карьеры. Другое дело – предложение должно
устроить руководство ЦСКА. Только в этом случае трансфер возможен, - сказал
журналисту «Советского спорта» футбольный агент Сергей Пушкин.
- Увеличатся ли шансы
Фернандеса уехать в «Челси», если в тренерский штаб клуба войдет Леонид
Слуцкий, как и предполагается?
- Фернандес может оказаться в любой команде, в том числе и в
«Челси», даже без Леонида Слуцкого и его рекомендаций. Но если он будет
работать в «Челси», или, если Конте попросит его дать характеристику
Фернандесу, уверен, он посоветует взять этого игрока, - уверен агент Сергей
Пушкин.
Напомним, что слухи о возможном переходе Фернандеса в «Челси»
появились в середине января. Они практически совпали с новостью о том, что один
из известных тренеров звонил наставнику московского
«Спартака» Массимо Каррере с просьбой дать характеристику на Марио Фернандеса. До
«Спартака» Каррера работал помощником нынешнего тренера «Челси» Антонио Конте в
туринском «Ювентусе» и сборной Италии.