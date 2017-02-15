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Педру Паулета: «Барса» недооценила «ПСЖ». Бился только Неймар…

Дмитрий Туманов
Дмитрий Туманов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший нападающий «ПСЖ» Педру Паулета поделился мнением о победе его команды над «Барселоной» (4:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Барса» недооценила «ПСЖ». Бился по большому счету только Неймар, - заявил газете L’Equipe Паулета. - В тактическом плане «ПСЖ» был великолепен. Очень редко в матчах такого уровня видишь такое количество голевых моментов и ударов в створ (игроками «ПСЖ» - прим. ред.). Все четыре гола забили нападающие. Давно этого ждали от них – наконец, дождались. Лучшим был, без сомнения,  Ди Мария. В этом матче он показал такую же игру, как в «Реале».

Формально был правым нападающим, но часто смещался в центр и атаковал из глубины – там у него было больше пространства. Как всегда очень полезно действовал Кавани, хорошо отрабатывал сзади. Свой гол забил на 71-й минуте – отбегал столько до этого, но сил хватило и на рывок и голевой удар. Дракслер тоже выдал отличный матч. Как и другие нападающие много отрабатывал сзади. Типичный немецкий нападающий. Отлично принимает и обрабатывает мяч. Эмери, по нему было видно, настроен был на победу, потому что знал – если «Барселону» заставить бегать без мяча, сразу у них появляются проблемы в обороне».

Напомним, дубль в матче сделал полузащитник Анхель Ди Мария, еще по голу забили Юлиан Дракслер и Эдинсон Кавани.

Ответный матч пройдет 8 марта на «Камп Ноу» в Барселоне. Отметим, что в плей-офф Лиги чемпионов еще ни одна команда не отыгрывалась после поражения с разницей в четыре гола.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча

Матч

ПСЖ - Барселона - 4:0 (2:0)

Голы

Ди Мария 18 (1:0). Дракслер 40 (2:0). Ди Мария 55 (3:0). Кавани 71 (4:0).

Состав

ПСЖ: Трапп, Курзава, Маркиньос, Менье, Кимпембе, Матюиди, Дракслер (Пасторе, 86), Верратти (Нкунку, 69), Рабьо, Ди Мария (Лукас, 61), Кавани

Барселона: тер Штеген, Альба, Умтити, Пике, Роберто, Бускетс, Иньеста (Ракитич, 73), Гомеш (Рафинья, 58), Месси, Неймар, Суарес Л.

Предупреждения:

Рабьо, 3 - Гомеш, 33; Бускетс, 62; Рафинья, 74

Судья:

Шимон Марчинак (Польша)

Место и дата

14 февраля 22:45, Парк-де-Пренс, Текстовая трансляция

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