Педру Паулета: «Барса» недооценила «ПСЖ». Бился только Неймар…
Бывший нападающий «ПСЖ» Педру Паулета поделился мнением о победе его команды над «Барселоной» (4:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Барса» недооценила «ПСЖ». Бился по большому счету только Неймар, - заявил газете L’Equipe Паулета. - В тактическом плане «ПСЖ» был великолепен. Очень редко в матчах такого уровня видишь такое количество голевых моментов и ударов в створ (игроками «ПСЖ» - прим. ред.). Все четыре гола забили нападающие. Давно этого ждали от них – наконец, дождались. Лучшим был, без сомнения, Ди Мария. В этом матче он показал такую же игру, как в «Реале».
Формально был правым нападающим, но часто смещался в центр и атаковал из глубины – там у него было больше пространства. Как всегда очень полезно действовал Кавани, хорошо отрабатывал сзади. Свой гол забил на 71-й минуте – отбегал столько до этого, но сил хватило и на рывок и голевой удар. Дракслер тоже выдал отличный матч. Как и другие нападающие много отрабатывал сзади. Типичный немецкий нападающий. Отлично принимает и обрабатывает мяч. Эмери, по нему было видно, настроен был на победу, потому что знал – если «Барселону» заставить бегать без мяча, сразу у них появляются проблемы в обороне».
Напомним, дубль в матче сделал полузащитник Анхель Ди Мария, еще по голу забили Юлиан Дракслер и Эдинсон Кавани.
Ответный матч пройдет 8 марта на «Камп Ноу» в Барселоне. Отметим, что в плей-офф Лиги чемпионов еще ни одна команда не отыгрывалась после поражения с разницей в четыре гола.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча
Матч
Голы
Ди Мария 18 (1:0). Дракслер 40 (2:0). Ди Мария 55 (3:0). Кавани 71 (4:0).
Состав
ПСЖ: Трапп, Курзава, Маркиньос, Менье, Кимпембе, Матюиди, Дракслер (Пасторе, 86), Верратти (Нкунку, 69), Рабьо, Ди Мария (Лукас, 61), Кавани
Барселона: тер Штеген, Альба, Умтити, Пике, Роберто, Бускетс, Иньеста (Ракитич, 73), Гомеш (Рафинья, 58), Месси, Неймар, Суарес Л.
Предупреждения:
Рабьо, 3 - Гомеш, 33; Бускетс, 62; Рафинья, 74
Судья:
Шимон Марчинак (Польша)
Место и дата
14 февраля 22:45, Парк-де-Пренс, Текстовая трансляция