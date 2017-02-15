Зинедин Зидан: «Наполи» показывает хороший футбол, нас ждет интересный матч

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал об ожиданиях от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи».

- Первый матч пройдет у нас дома, и мы хотим воспользоваться преимуществом, ударить по надеждам соперника, пусть он определенно желает того же. «Наполи» показывает хороший футбол. Сарри прекрасно справляется со своей работой. Результаты команды как нельзя лучше говорят о том, на что она способна. Нас ждет хороший матч. Все хотят выиграть Лигу чемпионов, но это дело не одного дня, - цитирует Зидана официальный сайт УЕФА.

Напомним, первый матч «Реал» – «Наполи» пройдет 15 февраля на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, ответный – 7 марта на «Сан-Паоло» в Неаполе.