Серхио Бускетс: Мы не ожидали, что так получится

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс прокомментировал крупное поражение от «Пари Сен-Жермен» (0:4) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов на «Парк де Пренс».

«ПСЖ» был лучше, – приводит Marca слова Бускетса. – Результат однозначный, но это футбол.

Это не вопрос нашего отношения, они просто больше прессинговали, были сильнее тактически и лучше выполнили свой план на игру. Мы не ожидали, что так получится, но в футболе такое случается.

Мы надеемся, что сможем перевернуть ситуацию в ответной игре, по крайней мере, постараемся это сделать. Но не стану врать, это будет тяжело».

Напомним, дубль в матче сделал полузащитник Анхель Ди Мария, еще по голу забили Юлиан Дракслер и Эдинсон Кавани.

Ответный матч пройдет 8 марта на «Камп Ноу» в Барселоне. Отметим, что в плей-офф Лиги чемпионов еще ни одна команда не отыгрывалась после поражения с разницей в четыре гола.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча