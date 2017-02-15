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Серхио Бускетс: Мы не ожидали, что так получится

Источник:  MarcaКомментарии

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс прокомментировал крупное поражение от «Пари Сен-Жермен» (0:4) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов на «Парк де Пренс».

«ПСЖ» был лучше, – приводит Marca слова Бускетса. – Результат однозначный, но это футбол.

Это не вопрос нашего отношения, они просто больше прессинговали, были сильнее тактически и лучше выполнили свой план на игру. Мы не ожидали, что так получится, но в футболе такое случается.

Мы надеемся, что сможем перевернуть ситуацию в ответной игре, по крайней мере, постараемся это сделать. Но не стану врать, это будет тяжело».

Напомним, дубль в матче сделал полузащитник Анхель Ди Мария, еще по голу забили Юлиан Дракслер и Эдинсон Кавани.

Ответный матч пройдет 8 марта на «Камп Ноу» в Барселоне. Отметим, что в плей-офф Лиги чемпионов еще ни одна команда не отыгрывалась после поражения с разницей в четыре гола.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча

Матч

ПСЖ - Барселона - 4:0 (2:0)

Голы

Ди Мария 18 (1:0). Дракслер 40 (2:0). Ди Мария 55 (3:0). Кавани 71 (4:0).

Состав

ПСЖ: Трапп, Курзава, Маркиньос, Менье, Кимпембе, Матюиди, Дракслер (Пасторе, 86), Верратти (Нкунку, 69), Рабьо, Ди Мария (Лукас, 61), Кавани

Барселона: тер Штеген, Альба, Умтити, Пике, Роберто, Бускетс, Иньеста (Ракитич, 73), Гомеш (Рафинья, 58), Месси, Неймар, Суарес Л.

Предупреждения:

Рабьо, 3 - Гомеш, 33; Бускетс, 62; Рафинья, 74

Судья:

Шимон Марчинак (Польша)

Место и дата

14 февраля 22:45, Парк-де-Пренс, Текстовая трансляция

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