«Амкар» заключил трехлетний контракт с вратарем «Балтики»

«Амкар» заключил трехлетний контракт с 21-летним голкипером Денисом Вамбольтом, выступавшим ранее за «Балтику» из Калининграда, сообщает официальный сайт пермяков.

Напомним, 21-летний Денис Вамбольт начинал заниматься футболом в ДЮСШ г.Балтийска. С «Балтикой» заключил контракт три года назад, но в основной состав пробился только минувшей осенью.

В ноябре 2016 года голкипер был вызван в сборную ФНЛ, в составе которой сыграл в товарищеском матче против молодежной сборной Кипра (1-1).

- Приглашение из клуба РФПЛ - самое важное событие в моей жизни, - сказал Денис Вамбольт. - Тем более - из такого клуба, как «Амкар», где ставка делается именно на молодых игроков. Прекрасно понимаю, пока это - только аванс, но я еду в Пермь с огромным желанием доказать, что «Амкар» во мне не ошибся.

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