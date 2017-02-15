Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Индивидуальная гонка. Женщины
Футбол  Бавария- : -Арсенал
Хоккей  Металлург- : -Трактор
Футбол  Реал- : -Наполи
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Амкар» заключил трехлетний контракт с вратарем «Балтики»

Источник:  ФК «Амкар»Комментарии

«Амкар» заключил трехлетний контракт с 21-летним голкипером Денисом Вамбольтом, выступавшим ранее за «Балтику» из Калининграда, сообщает официальный сайт пермяков.

Напомним, 21-летний Денис Вамбольт начинал заниматься футболом в ДЮСШ г.Балтийска. С «Балтикой» заключил контракт три года назад, но в основной состав пробился только минувшей осенью.

В ноябре 2016 года голкипер был вызван в сборную ФНЛ, в составе которой сыграл в товарищеском матче против молодежной сборной Кипра (1-1).

- Приглашение из клуба РФПЛ - самое важное событие в моей жизни, - сказал Денис Вамбольт. - Тем более - из такого клуба, как «Амкар», где ставка делается именно на молодых игроков. Прекрасно понимаю, пока это - только аванс, но я еду в Пермь с огромным желанием доказать, что «Амкар» во мне не ошибся.

Нападающий «Зенита» перейдет в «Амкар»? Таблица трансферов РФПЛ

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Ари может перейти в китайский клубНападающий «Краснодара» Ари близок к переходу в клуб китайской высшей лиги «Хэнань Цзянье», сообщают «Известия».Форвард «Зенита» Алексей Гасилин находится на просмотре в «Амкаре»По информации «Советского спорта в Санкт-Петербурге», 20-летний форвард «Зенита-2» Алексей Гасилин находится на просмотре в пермском «Амкаре».Нападающий «Зенита» перейдет в «Амкар»? Таблица трансферов РФПЛНападающий «Зенита» перейдет в «Амкар»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.Александр Шешуков: Кирьяков не дал ни единого шанса, общаться с ним нет желанияАлександр Шешуков: Кирьяков не дал ни единого шанса, общаться с ним нет желания33-летний полузащитник Александр Шешуков - о расторжении контракта с «Арсеналом», отношениях с Кирьяковым и переходе в «Балтику».Александр Шешуков: Есть устная договоренность о переходе в «Балтику»Экс-игрок «Спартака», «Локомотива» и тульского «Арсенала» Александр Шешуков в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» подтвердил свой переход в калининградскую «Балтику».Скауты «МЮ» по просьбе Моуринью вылетели в Италию, чтобы просмотреть игру БелоттиТренерский штаб «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью не уверен, что трансфер форварда мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна усилит его команду.Голкипер «Балтики» перешел в пермский «Амкар»Голкипер «Балтики» Денис Вамбольт перешел в пермский «Амкар». Об этом сообщается на официальном сайте клуба из Калининграда.«Локомотиву» интересен полузащитник «Терека» МирзовПо информации «Советского спорта», московский «Локомотив» проявляет интерес к полузащитнику Резиуану Мирзову, права на которого принадлежит «Тереку».«Терек» может арендовать защитника «Пескары»«Терек» планирует взять в аренду словацкого защитника итальянской «Пескары» Норберта Дьомбера, рассказал ТАСС источник близкий к российскому клубу.«Спартак» отдает Зуева в аренду и берет замбийца. Свежие трансферные новости«Спартак» отдает Зуева в аренду и берет замбийца. Свежие трансферные новости«Советский спорт» рассказывает о том, что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки.Кирилл Котов: Уход Самедова однозначно ослабил «Локомотив»Бывший спортивный директор «Локомотива» Кирилл Котов высказался о трансферной политике клуба и заявил, что может войти в руководство «Балтики», которую возглавил бывший главный тренер красно-зеленых Игорь Черевченко.«Анжи» может арендовать футболиста «Ростова» Муссу ДумбияПолузащитник «Ростова» Мусса Думбия может перейти в «Анжи» на правах аренды до конца сезона, сообщил ТАСС источник, близкий к ситуации.Шешуков может продолжить карьеру в «Балтике»Полузащитник тульского «Арсенала» Александр Шешуков в ближайшее время может сменить клубную прописку, сообщает Sportbox.Шандао не покинет «Анжи» зимойАгент защитника «Анжи» Шандао Ренато Фигаредо сообщил, что футболист не покинет махачкалинский клуб во время зимнего трансферного окна.Григорьев присоединился к «Оренбургу»Полузащитник Максим Григорьев отправился с «Оренбургом» на сбор, который пройдет в Белеке.«Кайрат» интересуется нападающим «Анжи» БолиНападающий «Анжи» Янник Боли попал в сферу интересов алматинского «Кайрата», сообщает KazFootball.kz.«Спартак» подписал контракт с замбийцем СакалойЗамбийский нападающий Фэшн Сакала, находящийся на просмотре в «Спартаке-2», подписал контракт с красно-белыми, сообщает soka25east.com.«Урал» пополнится защитником молодежной сборной Грузии ТабидзеГлавный тренер «Урала» Александр Тарханов рассказал, что клуб договорился о подписании контракта с 21-летним защитником молодежной сборной Грузии Джемалом Табидзе.Александр Бубнов: Тигиев еще «сыроват» для «Спартака»Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о возможном переходе в «Спартак» защитника «Анжи» Георгия Тигиева.Касерес может вернуться в «Барселону»Тренерский штаб «Барселоны» в связи с травмой Алейша Видаля начал поиски нового игрока в защитную линию.
Главные новости
Футбол
Валерий Карпин: Не надо сваливать на Месси все проблемы «Барселоны»
Футбол
О’Коннор обвиняется в краже пиджака из магазина
Хоккей
День в истории. Яромиру Ягру – 45
Футбол
Серхио Бускетс: Мы не ожидали, что так получится
Футбол
Педру Паулета: «Барса» недооценила «ПСЖ». Бился только Неймар…
Футбол
Агент: Фернандес перерос чемпионат России
Биатлон
Акимова стартует 9-й в индивидуальной гонке на ЧМ, Слепцова - 33-й, Старых - 46-й
Футбол
Оттмар Хитцфельд: Замена Обамеянга? Я всегда оставлял своих лучших форвардов
Футбол
ЦСКА продлил контракт с Жамалетдиновым
Велотрек
Призер ОИ-2012 австралиец Перкинс будет выступать за Россию
все новости
Амкар
Амкаркалендарьстатистика
Балтика
Балтикакалендарьстатистика
Денис Вамбольт
Денис Вамбольтвсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы