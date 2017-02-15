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День в истории. Яромиру Ягру – 45

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Яромир Ягр
Яромир ЯгрИсточник: Reuters

Сегодня исполняется 45 лет форварду «Флориды» Яромиру Ягру.

Ягр начал свою профессиональную карьеру в «Кладно» в 1988 году и через два года уехал в НХЛ.

За океаном Ягр играл в «Питтсбурге» (1990-2001), «Вашингтоне» (2001-2004), «Рейнджерс» (2004-2008), «Филадельфии» (2011-2012), «Далласе» (2013), «Бостоне» (2013), «Нью-Джерси» (2013-2015), «Флориде» (с 2015 года).

Ягр дважды выигрывал Кубок Стэнли (1991, 1992), пять раз становился лучшим бомбардиром сезона и обладателем «Арт Росс Трофи» (1995, 1998, 1999, 2000, 2001), один раз – обладателем «Харт Трофи» как самый ценный игрок сезона (1999), три раза – обладателем «Тед Линдсэй Эворд» как лучший игрок сезона по версии профсоюза хоккеистов (1999, 2000, 2006). Его 13 раз выбирали для участия в Матче всех звезд.

Ягр занимает второе место среди всех игроков в истории НХЛ по набранным очкам – 1899 (759+1140) очков.

С 2008 по 2011 годы Ягр играл в «Авангарде» и набрал 165 (73+92) очков в 181 матче в КХЛ.

В составе сборной Чехии он выиграл золото Олимпийских игр 1998 года в Нагано и дважды становился чемпионом мира (2005, 2010). Таким образом, Ягр входит в Triple Gold Club как игрок, побеждавший в Кубке Стэнли, на Олимпийских играх и чемпионате мира.

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