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Лашманова выступит на чемпионате России, Кирдяпкин и Каниськина - нет

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Олимпийская чемпионка 2012 года Елена Лашманова и обладатель двух олимпийских медалей Денис Нижегородов примут участие в командном чемпионате России по спортивной ходьбе, который пройдет в Сочи 18 февраля.

- Среди участников турнира Елена Лашманова и Денис Нижегородов, - сообщил старший тренер сборной России по спортивной ходьбе Николай Лукашкин. - Чемпион мира 2013 года в ходьбе на 20 км Александр Иванов по состоянию здоровья пропустит эти соревнования. Выйдут на старт победительницы первенства Европы 2015 года Клавдия Афанасьева и Мария Пономарева.

По словам тренера, турнир пропустит мордовский ходок Сергей Кирдяпкин, который не может принимать участия в соревнованиях, так как пока не вернул в Международную федерацию легкоатлетических федераций призовые за аннулированные из-за нарушений антидопинговых правил результаты. Ольга Каниськина также не выступит на чемпионате России.

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