О’Коннор обвиняется в краже пиджака из магазина
Бывший нападающий «Локомотива» Гарри О’Коннор обвинен в совершении кражи пиджака в одном из магазинов Эдинбурга, сообщает BBC.
Суд обязал 33-летнего футболиста заплатить ущерб магазину в размере 700 фунтов. Нападающий признался в совершении преступления.
О’Коннор выступал за «Локомотив» с 2006 по 2007 годы, провел 33 матча и забил семь мячей. Последний клуб, за который выступал форвард, был «Селкирк», там он выполнял роль играющего тренера.
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