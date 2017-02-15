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О’Коннор обвиняется в краже пиджака из магазина

Источник:  BBCКомментарии

Бывший нападающий «Локомотива» Гарри О’Коннор обвинен в совершении кражи пиджака в одном из магазинов Эдинбурга, сообщает BBC.

Суд обязал 33-летнего футболиста заплатить ущерб магазину в размере 700 фунтов. Нападающий признался в совершении преступления. 

О’Коннор выступал за «Локомотив» с 2006 по 2007 годы, провел 33 матча и забил семь мячей. Последний клуб, за который выступал форвард, был «Селкирк», там он выполнял роль играющего тренера. 


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