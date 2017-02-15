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Йохауг не будет обжаловать свою дисквалификацию за допинг

Источник:  NRKКомментарии

Семикратная чемпионка мира по лыжным гонкам Тереза Йохауг не будет подавать апелляцию на свою дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

Напомним, что Олимпийский комитет Норвегии отстранил спортсменку от соревнований на 13 месяцев. 

«Йохауг вместе со своим адвокатом решила не обжаловать свою дисквалификацию», - сообщает NRK. 

В октябре спортсменка была заподозрена в употреблении допинга. В организме лыжницы было обнаружено запрещенное вещество клостебол (анаболический стероид). Проба была взята у спортсменки в августе в Италии. По словам 28-летней лыжницы - препарат попал в ее организм вместе с кремом для лечения губ. 

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