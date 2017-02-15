Валерий Карпин: Не надо сваливать на Месси все проблемы «Барселоны»

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин прокомментировал игру «Барселоны» в матче с «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

- С одной стороны, «ПСЖ» удивил. С другой, можно было ожидать все то, что команда делала. А вот кто действительно удивил, это Луис Энрике в «Барселоне».

С первых минут видно, что команда вышла играть 4-4-2, что она не делала очень давно. Это было в последних играх за двадцать минут до конца, когда «Барселона» выигрывала, но чтобы с первых минут, такого не помню давно. Команда абсолютно не готова к такой игре. Играть 4-4-2 и пытаться прессинговать на чужой половине поля — все это в конце концов привело к проблемам. У «Барселоны» получилось так, что двум опорным полузащитникам нужно было выдвигаться далеко вперед, а затем возвращаться. Поэтому не было движения, и атаки «Барселоны» были абсолютно статичны.

Можно говорить и про игровую дисциплину, как в случае, когда Месси при потере мяча не побежал назад. Но давайте так: Месси никогда и не бегал. Так что не надо сваливать на него эти проблемы. Месси приходилось смещаться в опорную зону, потому что там не хватало игрока, и оттуда пытаться доставить мяч вперед. То есть проблема заключалась в том, что Месси получал мячи на своей половине поля, - цитирует Карпина «Матч ТВ».

«ПСЖ» дома взял верх над «Барселоной» со счетом 4:0 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Ответная игра пройдет 8 марта в Испании.