Алексей Евсеев: «Зенит-2» физически уже прилично готов
Полузащитник «Зенита-2» Алексей Евсеев поделился впечатлениями от победы над «Спартаком» из Нальчика в Кубке ФНЛ (1:0).
– Насколько сильным вам показался соперник?
– Команда в основном нацелена на контроль мяча. Они пытались играть через фланги, но мы ничего не дали создать, поэтому считаю, что мы сыграли против них хорошо.
– Владислав Радимов остался доволен действиями в обороне, но не в первый раз отмечает необходимость улучшать игру в атаке.
– Да, и нам нужно время. Потому что впереди создавать сложнее, чем разрушать. Во-вторых, у нас еще есть время сыграться, и надеюсь, что в сезоне игра в атаке у нас будет в порядке.
– В каком физическом состоянии находится сейчас команда и лично вы?
– Раз мы выдерживаем полностью матч на высоких скоростях, считаю, команда уже готова прилично. Про себя могу сказать, что не на 100 процентов, но уже близко к этому.
– Впереди третий матч в Кубке ФНЛ – против «Енисея». Чего ждете от игры?
– Это хорошая играющая команда, показывает интересный футбол. Тем любопытнее будет сыграть с ними. В чемпионате мы их дважды обыграли, и сейчас нам тоже нужна только победа. Будем стремиться обыграть их, - приводит слова Евсеева официальный сайт петербургской команды.
Напомним, «Зенит-2» обыграл «Спартак-Нальчик» со счетом 1:0, единственный гол на 20-й минуте забил Кирилл Погребняк.
После двух матчей петербуржцы занимают третью строчку в группе B, имея в активе три очка. Команда из Нальчика с двумя поражениями занимает четвертое место.
Следующий матч «Зенит-2» проведет 17 февраля против «Енисея», который с двумя победами занимает первое место. «Спартак» встретится с идущим на втором месте «Уралом».
Кубок ФНЛ проходит на Кипре с 11 по 24 февраля.