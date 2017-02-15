Алексей Евсеев: «Зенит-2» физически уже прилично готов

Полузащитник «Зенита-2» Алексей Евсеев поделился впечатлениями от победы над «Спартаком» из Нальчика в Кубке ФНЛ (1:0).

– Насколько сильным вам показался соперник?

– Команда в основном нацелена на контроль мяча. Они пытались играть через фланги, но мы ничего не дали создать, поэтому считаю, что мы сыграли против них хорошо.

– Владислав Радимов остался доволен действиями в обороне, но не в первый раз отмечает необходимость улучшать игру в атаке.

– Да, и нам нужно время. Потому что впереди создавать сложнее, чем разрушать. Во-вторых, у нас еще есть время сыграться, и надеюсь, что в сезоне игра в атаке у нас будет в порядке.

– В каком физическом состоянии находится сейчас команда и лично вы?

– Раз мы выдерживаем полностью матч на высоких скоростях, считаю, команда уже готова прилично. Про себя могу сказать, что не на 100 процентов, но уже близко к этому.

– Впереди третий матч в Кубке ФНЛ – против «Енисея». Чего ждете от игры?

– Это хорошая играющая команда, показывает интересный футбол. Тем любопытнее будет сыграть с ними. В чемпионате мы их дважды обыграли, и сейчас нам тоже нужна только победа. Будем стремиться обыграть их, - приводит слова Евсеева официальный сайт петербургской команды.

Напомним, «Зенит-2» обыграл «Спартак-Нальчик» со счетом 1:0, единственный гол на 20-й минуте забил Кирилл Погребняк.

После двух матчей петербуржцы занимают третью строчку в группе B, имея в активе три очка. Команда из Нальчика с двумя поражениями занимает четвертое место.

Следующий матч «Зенит-2» проведет 17 февраля против «Енисея», который с двумя победами занимает первое место. «Спартак» встретится с идущим на втором месте «Уралом».

Кубок ФНЛ проходит на Кипре с 11 по 24 февраля.