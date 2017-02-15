Россиянин Михаил Царев проведет поединок против польского бойца Петра Штрауса

18 февраля известный российский боец Михаил «Одинокий волк» Царев из Новосибирска выступит на турнире ACB 53 в Польше.

«Изначально пару в «октагоне» Михаилу должен был составить немецкий спортсмен Джонас Биллстейн, но несколько дней назад он получил травму. Его место занял польский боец Петр Штрус. Решено, что соперники будут драться в промежуточной весовой категории до 88 кг. Поляк - весьма опытный боец, дрался с многими серьезными ребятами. Его рост, как у тяжеловеса 187 см, вес под 100 кг, которые он будет «гонять».

Зная Михаила могу сказать, что сейчас он «заряжен», как никогда на победу. Скажу, что предстоящий поединок для Царева будет непростым. Но он провел серьезную подготовку, и самое главное, что ему сейчас все равно, с кем драться, лишь бы доказать, что он лучший. Ведь на кону не только победа, - сейчас перед ним стоит задача реабилитироваться за последнее поражение на турнире ACB от Дураева. В том бою вся совокупность обстоятельств сыграли против него: болезнь во время подготовки, семейные обстоятельства, вынудившие взять семью с малолетним ребенком с собой, отсутствие тренера, у которого закончился срок действия загранпаспорта, рядом и т.д. Царев - не тот, кто откажется от боя. Но тогда слишком много много внимания ушло на внешние обстоятельства, чем на настрой на бой, который он потерял. Такое тоже бывает в нашем спорте... Уверен, если будет ревашн с Дураевым, исход боя будет другой. « - сказал менеджер спортсмена Алексей Яценко.

Михаил Царев имеет в своем активе послужной список из 31-ой (!) победы при 6 поражениях.