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Комментатор, уволенный за высказывание об Уильямс, подал в суд на ESPN

Источник:  ESPNКомментарии

Теннисный комментатор Дуг Адлер, уволенный за высказывание об американке Винус Уильямс, подал в суд на ESPN, утверждая, что его неправильно поняли.

Во время Australian Open, обсуждая агрессивную манеру игры Уильямс, Адлер использовал слово «guerrilla», однако руководство телеканала услышало слово «gorilla» и за сравнение Уильямс с обезьяной уволило Адлера.

Теперь Адлер подал иск на ESPN в Высший суд в Лос-Анджелесе. По мнению комментатора, из-за решения канала за ним закрепилось клеймо расиста, что лишает его возможности работать на телевидении.

В иске Адлера говорится, что в 1990-х годах компания Nike запустила рекламную компанию Guerilla Tennis с участием Андре Агасси и Пита Сампраса.

«Очевидно, что Адлер не раз видел эту рекламу, после которой фраза Guerilla Tennis стала широко использоваться тем, кто разбирается в теннисной терминологии и внимательно следит за видом спорта», – говорится в исковом заявлении.

Добавим, что Адлер употребил это выражение в матче Уильямс со Стефани Вогель.

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