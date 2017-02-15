Анри Хагуш: Не перешел в «Зенит» из-за Бердыева

Защитник тульского «Арсенала» Анри Хагуш – о том, почему он не перешел в «Зенит» из БАТЭ в 2008 году.

- В 2008 году вы могли оказаться в «Зените». Почему не оказались?

- Клуб сделал официальное предложение БАТЭ, но мне сразу сказали, что справа есть Анюков, а я буду вторым, игроком ротации. Тогда я еще в Москве встретился с Бердыевым. Он сказал: «Хочу тебя видеть у себя. Мы вышли в Лиги чемпионов, у тебя такой опыт есть. Приходи, я на правый фланг даже никого брать не буду».

- Курбан Бекиевич умеет убеждать.

- Я и подумал, зачем мне идти в «Зенит»? Тут Лига чемпионов, тренер рассчитывает. И дал слово Бердыеву, что прекращу переговоры с «Зенитом». Сдержал обещание.

- Но за «Рубин» вы так и не сыграли.

- Очень странная ситуация. Мы подписали контракт, но на первый же сбор меня не взяли. Не знаю, чье это было решение.

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