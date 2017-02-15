Анри Хагуш: Когда был в дубле «Спартака», очень впечатлял Кебе

Защитник тульского «Арсенала» Анри Хагуш – об экс-спартаковском защитнике Кебе.

- С первой командой при Скале успели потренироваться?

- Потренироваться – нет, но двусторонки с первым составом часто играли. В этих матчах особенно впечатлял Титов. Видно было, мастер. Но еще очень нравился защитник Кебе. Его иногда опускали к нам в дубль тренироваться. Из тех, кого я видел в России, – это один из самых сильных защитников. Цепкий, быстрый. Нереально было его один в один обыграть. Но, видимо, он не очень ладил с коллективом в первом составе. Потому что были моменты, когда он отыграл за дубль, и Скала его звал в первую команду. А он говорил: «Не хочу играть за основу».

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