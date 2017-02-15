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«Амкар» сделал предложение «Зениту» о трансфере Гасилина

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин рассказал, что пермский клуб сделал предложение «Зениту» о выкупе прав на 20-летнего нападающего молодежной сборной России Алексея Гасилина.

- Мы заинтересованы в выкупе прав на Гасилина у «Зенита» и сделали предложение питерцам, но пока нам не удается договориться о деталях возможного трансфера, - сказал Резвухин ТАСС. 

В сезоне 2016/17 Гасилин провел 19 матчей за «Зенит-2» и забил 8 мячей. Также сыграл один матч за основную команду «Зенита» в кубковом матче против «Тамбова» (5:0). Четыре раз был в заявке на матче основной команды, дважды - в Лиге Европы.

Напомним, Гасилин - победитель юношеского чемпионата Европы для игроков не старше 17 лет (2013-й).

В прошлом сезоне выступал за «Шальке-2» в четвертой лиге Германии. В 33 матчах за немецкий клуб забил 14 голов.

Нападающий «Зенита» перейдет в «Амкар»? Таблица трансферов РФПЛ

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