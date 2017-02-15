Лайне, Гибсон, Мюррей названы звездами дня в НХЛ

Форвард «Виннипега» Патрик Лайне признан первой звездой вторника в НХЛ.

18-летний финский нападающий сделал хет-трик в ворота «Далласа» (5:2), который стал для него третьим в дебютном сезоне в лиге. На данный момент на счету Лайне 26 голов в 51 матче, и он занимает восьмое место в списке лучших снайперов сезона.

Второй звездой дня выбран голкипер «Анахайма» Джон Гибсон, отразивший 37 бросков в матче с «Миннесотой» (1:0). 23-летний американец провел четвертый матч «на ноль» в сезоне.

Третьей звездой вторник стал голкипер «Питтсбурга» Мэтт Мюррей. 22-летний канадец отразил 29 бросков в матче с «Ванкувером» (4:0). Этот «сухой матч» стал для него третьим в сезоне.