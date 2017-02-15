Умар Кремлев: Бой Чудинов – Гроувз пройдет где-то в июне

Глава промоутерской компании «Патриот» Умар Кремлев рассказал о сроках проведения боя за титул суперчемпиона по версии WBA во втором среднем весе между британецм Джорджем Гроувзом и россиянином Федором Чудиновым.

«Мы должны были договориться в январе на февраль. Команда Гроувза тянула. Я принял решение свернуть переговоры и идти на торги. С этим цирком пора было заканчивать. Если торги пройдут в феврале-марте, бой будет где-то в июне. Я хотел сделать промежуточный бой, поскольку Федор уже больше года не выходил на ринг», - сказал Кремлев.

Напомним, что Чудинов согласно решению WBA стал официальным претендентом на титул.

Джордж Гроувз в последнем бою одержал победу над Эдуардом Гуткнехтом, который после поединка был введен в состояние искусственной комы.