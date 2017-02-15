Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  МакХэйл7:5, 3:6, 6:7Веснина
Биатлон  Индивидуальная гонка. Женщины
Футбол  Бавария- : -Арсенал
Теннис  Павлюченкова- : -Цибулкова
Хоккей  Металлург- : -Трактор
Футбол  Реал- : -Наполи
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Умар Кремлев: Бой Чудинов – Гроувз пройдет где-то в июне

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Глава промоутерской компании «Патриот» Умар Кремлев рассказал о сроках проведения боя за титул суперчемпиона по версии WBA во втором среднем весе между британецм Джорджем Гроувзом и россиянином Федором Чудиновым.

«Мы должны были договориться в январе на февраль. Команда Гроувза тянула. Я принял решение свернуть переговоры и идти на торги. С этим цирком пора было заканчивать. Если торги пройдут в феврале-марте, бой будет где-то в июне. Я хотел сделать промежуточный бой, поскольку Федор уже больше года не выходил на ринг», - сказал Кремлев.

Напомним, что Чудинов согласно решению WBA стал официальным претендентом на титул.

Джордж Гроувз в последнем бою одержал победу над Эдуардом Гуткнехтом, который после поединка был введен в состояние искусственной комы.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Умар Кремлев: Мы готовы к сотрудничеству с оппонентамиУмар Кремлев: Мы готовы к сотрудничеству с оппонентамиВ гостях «Советского спорта» побывал генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев, который рассказал о прошедших выборах.Умар Кремлев: Ответственность за деятельность Федерации бокса России несет генеральный секретарьНапомним, что в ФБР была упразднена должность президента организации.Умар Кремлев: Федору Чудинову предлагали выступить на ОлимпиадеГлава промоутерской компании «Патриот» Умар Кремлев заявил, что российскому боксеру-профессионалу Федору Чудинову предлагали принять участие на Олимпийских играх в Рио.Умар Кремлев: Чудинов сразится с Гроувзом за пояс WBA после ПасхиПромоутер Умар Кремлев рассказал о том, как идут переговоры по организации поединка Федора Чудинова с британцем Джорджем Гроувзом.Умар Кремлев: Если Лебзяк готов работать – мы приглашаем его в сборную РоссииГенеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев готов возобновить сотрудничество с бывшим главным тренером национальной сборной Александром Лебзяком.Поединок Чудинов – Гроувз может состояться в РоссииПоединок за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 76,2 кг между российским боксером Федором Чудиновым и британцем Джорджем Гроувзом планируется провести в феврале 2017 года в нашей стране.Немецкий «полутяж» Эдуард Гуткнехт по-прежнему находится в комеНемецкий полутяжеловес Эдуард Гуткнехт по-прежнему находится в состоянии искусственной комы, сообщает BBC.Допинг-проба «Б» Феликса Штурма оказалась положительнойДопинг-проба «Б» бывшего чемпиона мира в среднем и суперсреднем весах Феликса Штурма дала положительный результат на анаболический стероид станозолол.Умар Кремлев: Дмитрий Чудинов в случае победы над Мюрреем сразится за пояс WBOПромоутер Умар Кремлев сообщил, что его подопечный – российский боксер Дмитрий Чудинов в случае победы над британцем Мартином Мюрреем станет обязательным претендентом на бой с чемпионом мира по версии WBO во втором среднем весе мексиканцем Хильберто Рамиресом.Федор Чудинов может провести бой в конце декабряРоссийский боксер суперсреднего веса (до 76,2 кг) Федор Чудинов может провести следующий поединок до конца 2016 года.Ковалев, Пакьяо и Ломаченко. Звездопад классных боев в ноябреКовалев, Пакьяо и Ломаченко. Звездопад классных боев в ноябре«Советский спорт» рассказывает об 11 поединках, которые украсят ноябрь.Умар Кремлев: WBA на следующей неделе должна объявить соперника Федора ЧудиноваУмар Кремлев, промоутер российского боксера Федора Чудинова, сообщил, что Всемирная боксерская ассоциация (WBA) в начале следующей недели должна объявить соперника россиянина по бою за звание чемпиона мира по версии WBA во втором среднем весе.Чудинов стал претендентом на бой за вакантный титул WBA SuperВсемирная боксерская ассоциация (WBA) приняла добровольный отказ немецкого боксера Феликса Штурма от титула WBA Super во втором среднем весе, а россиянин Федор Чудинов стал одним из претендентов на бой за вакантный пояс, сообщает «Р-Спорт».Умар Кремлев: Ведем переговоры об объединительном бое между Федором Чудиновым и Баду ДжекомМенеджер российского боксера Федора Чудинова Умар Кремлев рассказал, что в настоящее время ведутся переговоры об объединительном поединке россиянина с чемпионом мира по версии WBC во втором среднем шведом Баду Джеком.WBA аннулирует победу Штурма над ЧудиновымСовет директоров Всемирной боксерской ассоциации (WBA) соберется в среду и аннулирует победу немца Феликса Штурма над россиянином Федором Чудиновым.Доступ к допинг-пробе «Б» Штурма заблокирован немецкой прокуратуройУмар Кремлев, представляющий интересы экс-чемпиона мира во втором среднем весе по версии WBA, 28-летнего россиянина Федора Чудинова, рассказал о сложностях в разрешении ситуации с положительным допинг-тестом 37-летнего немца Феликса Штурма.Дмитрий Чудинов продет бой в августе в новой весовой категорииБывший «временный» чемпион мира по боксу россиянин Дмитрий Чудинов планирует провести свой первый поединок после перехода в полутяжелый вес 30 июля в Риге.Умар Кремлев: Адвокаты Чудинова не дают спуска юристам Штурма, провалившего допинг-тестУмар Кремлев, представляющий интересы российского боксера Федора Чудинова, рассказал юридическом спорте с командой немецкого боксера Феликса Штурма.Команда Чудинова обратилась в прокуратуру Кельна после обнаружения допинга у ШтурмаКоманда россиянина Федора Чудинова обратилась в прокуратуру Кельна по факту обнаружения запрещенных препаратов в допинг-пробе его соперника - немца Феликса Штурма, сообщил спортивный директор промоутерской компании «Патриот» Дмитрий Лучников ТАСС.25 июня состоится поединок Гроувса и МюрреяБританский промоутер Эдди Хирн заявил, что в рамках шоу 25 июня в Лондоне, в главном событии которого состоится бой чемпиона IBF в тяжелом весе 26-летнего Энтони Джошуа, на ринг выйдут два британца — Мартин Мюррей и Джордж Гроувс.
Главные новости
Бокс
Флойд Мэйвезер: Контракт на бой я ни с кем не подписывал
Футбол
Турция будет претендовать на проведение Евро-2024
Футбол
Марко Верратти: 5:0 – обычный счет для «Барселоны» на «Ноу Камп»
Футбол
Андрей Червиченко: Новосельцеву лучше вернуться в «Ростов», чем просиживать штаны на лавке «Зенита»
Бокс
Умар Кремлев: Бой Чудинов – Гроувз пройдет где-то в июне
Футбол
«Амкар» сделал предложение «Зениту» о трансфере Гасилина
Футбол
Анри Хагуш: Не перешел в «Зенит» из-за Бердыева
Футбол
Валерий Карпин: Не надо сваливать на Месси все проблемы «Барселоны»
Футбол
О’Коннор обвиняется в краже пиджака из магазина
Хоккей
День в истории. Яромиру Ягру – 45
все новости
Федор Чудинов
Федор Чудиноввсе новости
Джордж Гроувз
Джордж Гроувзвсе новости
Умар Кремлев
Умар Кремлеввсе новости