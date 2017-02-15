Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  МакХэйл7:5, 3:6, 6:7Веснина
Биатлон  Индивидуальная гонка. Женщины
Футбол  Бавария- : -Арсенал
Теннис  Павлюченкова- : -Цибулкова
Хоккей  Металлург- : -Трактор
Футбол  Реал- : -Наполи
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Андрей Червиченко: Новосельцеву лучше вернуться в «Ростов», чем просиживать штаны на лавке «Зенита»

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал информацию, что защитник «Зенита» Иван Новосельцев может вернуться в «Ростов» на правах аренды.

- В «Зенит» Новосельцев переходил с широкой улыбкой на устах, под шутки-прибаутки своих новых партнеров. Шел на повышение, в статусе игрока сборной. Но в Питере у Ивана что-то сразу пошло не так. Далеко не у всех в «Зените» получается, примеров масса. Его возможное возвращение в «Ростов» расцениваю положительно. Да, где-то он проиграет с точки зрения личного статуса. Но «Ростов» по своему уровню не сильно отстает от «Зенита» - шажочка на два. В общем Новосельцеву лучше вернуться, чем просиживать штаны на лавке в «Зените», - считает Червиченко.

Таблица трансферов РФПЛ

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Нападающий «Зенита» перейдет в «Амкар»? Таблица трансферов РФПЛНападающий «Зенита» перейдет в «Амкар»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.«Амкар» сделал предложение «Зениту» о трансфере ГасилинаГенеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин рассказал, что пермский клуб сделал предложение «Зениту» о выкупе прав на 20-летнего нападающего молодежной сборной России Алексея Гасилина.Анри Хагуш: Когда был в дубле «Спартака», очень впечатлял КебеЗащитник тульского «Арсенала» Анри Хагуш – о экс-спартаковском защитнике Кебе.Анри Хагуш: Не перешел в «Зенит» из-за БердыеваЗащитник тульского «Арсенала» Анри Хагуш – о том, почему он не перешел в «Зенит» из БАТЭ в 2008 году.Игорь Шалимов: Ари к игре с турками не готовится. Ищет, где продолжить карьеруИгорь Шалимов: Ари к игре с турками не готовится. Ищет, где продолжить карьеруГлавный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Лиги Европы с турецким «Фенербахче».О’Коннор обвиняется в краже пиджака из магазинаБывший нападающий «Локомотива» Гарри О’Коннор обвинен в совершении кражи пиджака в одном из магазинов Эдинбурга, сообщает BBC.«Амкар» заключил трехлетний контракт с вратарем «Балтики»«Амкар» заключил трехлетний контракт с 21-летним голкипером Денисом Вамбольтом, выступавшим ранее за «Балтику» из Калининграда, сообщает официальный сайт пермяков.Жоаозиньо: Упал – вставай! Такая философия мне нравитсяЖоаозиньо: Упал – вставай! Такая философия мне нравитсяЭксклюзивное интервью с бразильским полузащитником «Краснодара», имеющим российский паспорт.ЦСКА продлил контракт с ЖамалетдиновымЦСКА продлил контракт с нападающим Тимуром Жамалетдиновым, сообщает официальный сайт армейцев.Контракт Глеба с «Крыльями Советов» будет рассчитан до конца этого сезонаПредседатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин сообщил, что соглашение между белорусским полузащитником Александром Глебом и самарским клубом рассчитано до конца сезона-2016/17.Дмитрий Ефремов: Слова Слуцкого про меня? Мне было не обидно это слышатьДмитрий Ефремов: Слова Слуцкого про меня? Мне было не обидно это слышатьКорреспондент «Советского спорта» поговорил с полузащитником ЦСКА Дмитрием Ефремовым, который этот сезон проводит в аренде в «Оренбурге».ЦСКА собирает основу, а Каррера работает над ошибками. Обзор сборов (видео)ЦСКА собирает основу, а Каррера работает над ошибками. Обзор сборов (видео)«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.«ПСЖ» разгромил «Барселону», «Боруссия» споткнулась в Лиссабоне, Ари хочет в Китай. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра среды.Ари может перейти в китайский клубНападающий «Краснодара» Ари близок к переходу в клуб китайской высшей лиги «Хэнань Цзянье», сообщают «Известия».Форвард «Зенита» Алексей Гасилин находится на просмотре в «Амкаре»По информации «Советского спорта в Санкт-Петербурге», 20-летний форвард «Зенита-2» Алексей Гасилин находится на просмотре в пермском «Амкаре».Риеры нет в списке игроков «Томи» на второй сбор34-летнего полузащитника Альберта Риеры нет в составе «Томи» на второй турецкий сбор.«Ростов» завершил подготовку к матчу со «Спартой»«Ростов» вернулся с короткого сбора, который проходил в Белеке.Александр Шешуков: Кирьяков не дал ни единого шанса, общаться с ним нет желанияАлександр Шешуков: Кирьяков не дал ни единого шанса, общаться с ним нет желания33-летний полузащитник Александр Шешуков - о расторжении контракта с «Арсеналом», отношениях с Кирьяковым и переходе в «Балтику».Инсаурральде подрался с партнером по «Бока Хуниорс» (видео)Бывший защитник московского «Спартака» Хуан Инсаурральде, который ныне выступает в чемпионате Аргентины, подрался на тренировке «Бока Хуниорс» с партнером по командеДжано вернулся в общую группу «Спартака» (фото)Как сообщает пресс-служба московского «Спартака», грузинский полузащитник Джано Ананидзе вернулся в общую группу.
Главные новости
Бокс
Флойд Мэйвезер: Контракт на бой я ни с кем не подписывал
Футбол
Турция будет претендовать на проведение Евро-2024
Футбол
Марко Верратти: 5:0 – обычный счет для «Барселоны» на «Ноу Камп»
Футбол
Андрей Червиченко: Новосельцеву лучше вернуться в «Ростов», чем просиживать штаны на лавке «Зенита»
Бокс
Умар Кремлев: Бой Чудинов – Гроувз пройдет где-то в июне
Футбол
«Амкар» сделал предложение «Зениту» о трансфере Гасилина
Футбол
Анри Хагуш: Не перешел в «Зенит» из-за Бердыева
Футбол
Валерий Карпин: Не надо сваливать на Месси все проблемы «Барселоны»
Футбол
О’Коннор обвиняется в краже пиджака из магазина
Хоккей
День в истории. Яромиру Ягру – 45
все новости
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Ростов
Ростовкалендарьстатистика
Иван Новосельцев
Иван Новосельцеввсе новости
Андрей Червиченко
Андрей Червиченковсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы