Андрей Червиченко: Новосельцеву лучше вернуться в «Ростов», чем просиживать штаны на лавке «Зенита»
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал информацию, что защитник «Зенита» Иван Новосельцев может вернуться в «Ростов» на правах аренды.
- В «Зенит» Новосельцев переходил с широкой улыбкой на устах, под шутки-прибаутки своих новых партнеров. Шел на повышение, в статусе игрока сборной. Но в Питере у Ивана что-то сразу пошло не так. Далеко не у всех в «Зените» получается, примеров масса. Его возможное возвращение в «Ростов» расцениваю положительно. Да, где-то он проиграет с точки зрения личного статуса. Но «Ростов» по своему уровню не сильно отстает от «Зенита» - шажочка на два. В общем Новосельцеву лучше вернуться, чем просиживать штаны на лавке в «Зените», - считает Червиченко.
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