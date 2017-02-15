Марко Верратти: 5:0 – обычный счет для «Барселоны» на «Ноу Камп»

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти после победы над «Барселоной» (4:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов заявил, что вопрос о выходе в четвертьфинал еще не решен.

«Мы еще не прошли дальше, – приводит Get French Football слова Верратти. – 5:0 на «Ноу Камп» вполне обычный счет для «Барселоны».

Напомним, дубль в матче сделал полузащитник Анхель Ди Мария, еще по голу забили Юлиан Дракслер и Эдинсон Кавани.

Ответный матч пройдет 8 марта на «Камп Ноу» в Барселоне. Отметим, что в плей-офф Лиги чемпионов еще ни одна команда не отыгрывалась после поражения с разницей в четыре гола.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча