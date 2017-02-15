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Турция будет претендовать на проведение Евро-2024

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Федерация футбола Турции подаст заявку на право проведения чемпионата Европы по футболу 2024 года.

-  Да, Мы подадим свою заявку. И у нас будут хорошие шансы, – заявил глава федерации Йылдырым Демирорен.

Ранее сообщалось, что на проведение Евро-2024 также претендует Германия.

Турция ранее никогда не принимала крупные футбольные турниры с участием национальных сборных, напоминает Sportschau. Страна претендовала на Евро-2016, но в конечном итоге соревнование досталось Франции.


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