Александр Касперович: Волков сегодня присоединится к сборной России и выступит в индивидуальной гонке

Главный тренер сборной России Александр Касперович рассказал, что биатлонист Алексей Волков в среду вечером прибудет в расположение сборной России, которая участвует в чемпионате мира в австрийском Хохфильцене.

- Алексей присоединится к команде сегодня вечером, - сказал Касперович ТАСС.

Волков примет участие в индивидуальной гонке в рамках чемпионата мира. Кроме него выступят Антон Шипулин, Евгений Гараничев и Александр Логинов. Гонка состоится завтра в 16:30 мск.