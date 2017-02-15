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Александр Касперович: Волков сегодня присоединится к сборной России и выступит в индивидуальной гонке

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Главный тренер сборной России Александр Касперович рассказал, что биатлонист Алексей Волков в среду вечером прибудет в расположение сборной России, которая участвует в чемпионате мира в австрийском Хохфильцене.

- Алексей присоединится к команде сегодня вечером, - сказал Касперович ТАСС.

Волков примет участие в индивидуальной гонке в рамках чемпионата мира. Кроме него выступят Антон Шипулин, Евгений Гараничев и Александр Логинов. Гонка состоится завтра в 16:30 мск. 

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