Флойд Мэйвезер: Контракт на бой я ни с кем не подписывал

Американец Флойд Мейвезер-младший опроверг информацию о том, что он согласовал все детали поединка с ирландским бойцом ММА Конором Макгрегором.

- Несмотря на слухи о моем предстоящем поединке, которые распространяются через СМИ, я хотел бы установить истину и заявить, что я не заключал сделок на бой с каким-либо бойцом. Я счастлив находится в отставке и наслаждаюсь жизнью! Будьте уверены, что если бы произошли какие-то изменения, я был бы первым, кто рассказал об этом миру!, - заявил Мэйвезер.

Последний бой Флойд Мэйвезер провел осенью 2015 года с соотечественником Андре Берто, после чего объявил о завершении карьеры.

Ранее сообщалось, что финансовые условия его поединка с Макгрегором по правилам бокса уже согласованы.

