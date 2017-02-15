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Росберг получил престижную награду Laureus в номинации «Прорыв года»

Источник:  AutosportКомментарии

Действующий чемпион мира Нико Росберг удостоился награды в номинации «Прорыв года» на ежегодной премии Laureus Awards, церемония вручения которой прошла в Монако.

31-летний немец обошел пять других претендентов. Также номинантами на «Прорыв года» были: сборная Исландии по футболу, олимпийский чемпион по регби сборная Фиджи, чемпион Англии «Лестер», олимпийский чемпион на дистанции 400 метров южноафрикнец Уэйд ван Никерк и рекордсменка в забеге на 10 километров Алмаз Аяна из Эфиопии.

«Я вырос в сорока метрах отсюда, буквально в соседнем здании, – сказал Росберг после того, как двукратный чемпион мира в Формуле-1 Эмерсон Фиттипальди вручил ему награду. – Когда мне было 14, я стоял на балконе и параллельно смотрел по телевизору на Нельсона Манделу на сцене.

С тех пор я мечтал однажды здесь оказаться. Невероятно, что это в итоге произошло. Я благодарен всем, кто был частью моего успеха».

Отметим, что Росберг стал пятым гонщиком Формулы-1, победившим в номинации «Прорыв года». Ранее приз доставался Хуан-Пабло Монтойя (2002), Льюис Хэмилтон (2007), Дженсон Баттон (2009) и Даниэль Риккардо (2015).

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