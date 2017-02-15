Полузащитник Лях подписал контракт с «Анжи»

Полузащитник Александр Лях подписал контракт с «Анжи», сообщает официальный сайт махачкалинцев.

Ранее Лях выступал за «Химик» Дзержинск, «Ростов», «Ветра» (Литва), «Жемчужина-Сочи», «Спартак» Кострома, «Арсенал» Тула и «Томь» Томск.

- Лях - футболист с российским паспортом и ему 26 лет. Мы надеемся, что Андрей в «Анжи» будет прогрессировать и дальше. И тем самым поможет нам в решении задач, - прокомментировал данный переход спортивный директор клуба Александр Танцюра.

- С «Анжи» я связываю большие надежды. Новый клуб, новый коллектив. Это вызов, как для меня, так и для нашей обновленной команды. Мы вместе будем биться в каждом матче и добиваться высоких результатов. Для этого я лично приложу максимум своих сил и постараюсь доказать своей игрой, что в «Анжи» поступили правильно, пригласив меня, - сказал Лях.

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