Шипулин, Гараничев, Логинов и Волков представят Россию в индивидуальной гонке на чемпионате мира
Определен состав мужской сборной России на индивидуальную гонку в рамках чемпионата мира по биатлону в Хохфильцене.
Команду представят Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Александр Логинов и
Алексей Волков, который в настоящее время находится на сборе в Риднау, сообщает официальный сайт СБР.
Гонка начнется 16 февраля в 16:30 по московскому времени.
А сегодня в аналогичной дисциплине медали разыграют женщины.
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