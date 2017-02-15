Шипулин, Гараничев, Логинов и Волков представят Россию в индивидуальной гонке на чемпионате мира

Определен состав мужской сборной России на индивидуальную гонку в рамках чемпионата мира по биатлону в Хохфильцене.

Команду представят Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Александр Логинов и Алексей Волков, который в настоящее время находится на сборе в Риднау, сообщает официальный сайт СБР.



Гонка начнется 16 февраля в 16:30 по московскому времени.

А сегодня в аналогичной дисциплине медали разыграют женщины.

