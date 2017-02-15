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Касаткина победила Бегу и вышла на Кербер в Дохе

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32-я ракетка мира Дарья Касаткина вышла во второй круг турнира WTA Qatar Total Open в Дохе.

19-летняя российская теннисистка одержала победу над Ириной-Камелией Бегу из Румынии (3:6, 6:1, 7:5), которая занимает 28-е место в мировом рейтинге.

Следующей соперницей Касаткиной станет вторая ракетка мира Анжелик Кербер из Германии, которая пропускала первый круг.

Напомним, в январе Касаткина нанесла поражение Кербер на турнире в Сиднее, обыграв на тот момент первого номера рейтинга WTA в двух сетах (7:6 (7:5), 6:2).

Доха (Катар)

Турнир WTA Qatar Total Open

Призовой фонд 710 900 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

1-й круг

Матч

Бегу И. (Румыния) - Касаткина Д. (Россия) - 6:3, 1:6, 5:7

Место и дата

15 февраля 12:30, , Онлайн-трансляция

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