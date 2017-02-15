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Глеб официально перешел в «Крылья Советов»

Источник:  ФК «Крылья Советов»Комментарии

Белорусский полузащитник Александр Глеб подписал контракт с «Крыльями Советов», сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с 35-летним футболистом рассчитано до завершения этого сезона с возможностью пролонгации. Глеб прибыл в расположение самарской команды накануне и прошел полный медицинский осмотр в одной из клиник Анталии. Сегодня генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков и Александр Глеб оформили все документы, связанные с переходом футболиста.  

– Все мы – руководство клуба, тренерский штаб недолго думали об этом трансфере. Александр прекрасно знаком нашему клубу и нашим болельщикам. Он большой профессионал и настоящий лидер как на поле, так и в раздевалке. Глеб, безусловно, поможет нам, - прокомментировал переход Шашков.  

Глеб уже выступал за «Крылья Советов» в первой половине 2012 года, а минувший сезон завершил в борисовском БАТЭ. 

Фото ФК «Крылья Советов» 

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