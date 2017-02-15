Якуб Ержабек: Верю, что «Витязь» сможет показать хорошую игру в плей-офф

Чешский защитник подмосковного «Витязя» Якуб Ержабек прокомментировал попадание «Витязя» в плей-офф Кубка Гагарина.

- Я рад за нашу команду. Это особенный момент для всех нас. В команду пришли очень важные ребята. Это Алексей Копейкин, Миро Аалтонен, может, и я. Выход в плей-офф – закономерный результат нашей работы на протяжении всего сезона. Матч за матчем мы играли все лучше. Не имеет значения, с кем играть в плей-офф. И ЦСКА, и СКА – лучшие в России. Я уже доволен результатом, но верю, что мы можем показать хорошую игру в плей-офф, – цитирует Ержабека ТАСС.

Напомним, что переиграв во вторник, 14 февраля, «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:3, подмосковный «Витязь» впервые в своей истории попали в плей-офф Кубка Гагарина.