Максим Афиногенов: «Витязю» без разницы, с кем играть в плей-офф: однозначно будет тяжело и со СКА, и с ЦСКА

Нападающий «Витязя» Максим Афиногенов прокомментировал попадание «Витязя» в плей-офф Кубка Гагарина.

- Мы шли к этой цели целый год, и сейчас за две игры до конца уже понятно, что мы в плей-офф. Это большое достижение для нашей команды, мы все рады, но не будем останавливаться на достигнутом. Нам без разницы, с кем играть в плей-офф: однозначно будет тяжело и со СКА, и с ЦСКА, будем готовиться, это праздник для нас. Теперь нечего бояться, надо идти и играть, – цитирует Афиногенова ТАСС.

Напомним, что переиграв во вчерашнем матче «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:3, подмосковный «Витязь» впервые в своей истории попали в плей-офф Кубка Гагарина.

