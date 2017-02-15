Нойер может стать капитаном «Баварии» после ухода Лама

Лоран Косьельни: Если мы провалим первый матч с «Баварией», домашний поединок не будет иметь значения

Защитник лондонского «Арсенала» Лоран Косьельни порассуждал на тему первого матча с мюнхенской «Баварией» в 1/8 финала Лиги чемпионов.