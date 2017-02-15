Нойер может стать капитаном «Баварии» после ухода Лама
Самым вероятным преемником Филиппа Лама на посту капитана «Баварии» является голкипер сборной Германии Мануэль Нойер.
Лам завершит карьеру по окончании текущего сезона.
По информации Sport Bild, новым капитаном «Баварии» станет 30-летний Нойер.
В 2011 году, когда Мануэль переходил в мюнхенский клуб, часть болельщиков «красных» сопротивлялась трансферу, так как вратарь ранее принадлежал у «ультрас» клуба «Шальке 04».
Матч
Место и дата
15 февраля 22:45, Альянц Арена, Текстовая трансляция
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