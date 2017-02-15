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«Зенит» интересуется Караваевым

Источник:  Федеральное агентство новостей (ФАН)Комментарии

Руководство «Зенита» проявляет интерес к защитнику чешской «Спарты» Вячеславу Караваеву, сообщает «Федеральное агентство новостей».

По информации источника, 21-летний игрок обороны с российским паспортом хорошо проявил себя в контрольном матче с «Зенитом», заработав пенальти в ворота сине-бело-голубых и не позволив соперникам создавать опасные моменты из его зоны.

Отмечается, что чешский клуб хочет выручить за футболиста не менее четырех миллионов евро, а сам футболист намерен продолжить карьеру в Европе.  

С 2013 по 2016 год Караваев был игроком ЦСКА, после чего права на игрока были выкуплены «Спартой». В нынешнем сезоне 21-летний защитник провел 13 матчей в составе чешской команды, в которых забил два гола. 

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