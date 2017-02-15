Умар Кремлев: Решение по Штурму уже принято. Мы не хотим к этому возвращаться
Глава промоутерской компании «Патриот» Умар Кремлев раскрыл подробности поединка российского боксера Федора Чудинова с Феликсом Штурмом.
– Понятно, что задачей Штурма было уйти из бокса чемпионом и сделать это любым способом. Он это сделал. Кому-то дал денег, принял допинг, поменял перчатки. Федя в перерыве после первого раунда не мог руки сжать в кулак. При этом перчатки были нормальными, когда мы их отдавали на хранение судье. Может, это и вина моей команды. Прозевали. Поняли, что это другие перчатки только ко второму раунду.
– Вопрос по этому делу уже закрыт или оно еще не закончено?
– Решение уже принято. Мы не хотим к этому возвращаться. Мы даже предлагали Штурму третий бой – он не хочет, - сказал Кремлев.
Напомним, что Федор Чудинов на профессиональном ринге одержал 14 побед (10 - досрочно) и потерпел одно поражение, от немца боснийского происхождения Феликса Штурма.
Проба А, которая была взята у Штурма после боя, показала наличие в его
организме запрещенного препарата станозолола. Согласно резолюции WBA, Феликс
был лишен титула, а 29-летний Чудинов стал претендентом на бой за вакантный
пояс WBA (Super).