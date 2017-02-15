Умар Кремлев: Решение по Штурму уже принято. Мы не хотим к этому возвращаться

Глава промоутерской компании «Патриот» Умар Кремлев раскрыл подробности поединка российского боксера Федора Чудинова с Феликсом Штурмом.

– Понятно, что задачей Штурма было уйти из бокса чемпионом и сделать это любым способом. Он это сделал. Кому-то дал денег, принял допинг, поменял перчатки. Федя в перерыве после первого раунда не мог руки сжать в кулак. При этом перчатки были нормальными, когда мы их отдавали на хранение судье. Может, это и вина моей команды. Прозевали. Поняли, что это другие перчатки только ко второму раунду.

– Вопрос по этому делу уже закрыт или оно еще не закончено?

– Решение уже принято. Мы не хотим к этому возвращаться. Мы даже предлагали Штурму третий бой – он не хочет, - сказал Кремлев.

Напомним, что Федор Чудинов на профессиональном ринге одержал 14 побед (10 - досрочно) и потерпел одно поражение, от немца боснийского происхождения Феликса Штурма.

Проба А, которая была взята у Штурма после боя, показала наличие в его организме запрещенного препарата станозолола. Согласно резолюции WBA, Феликс был лишен титула, а 29-летний Чудинов стал претендентом на бой за вакантный пояс WBA (Super).

