Видео дня: Футболисты «Челси» прошли испытание FIFA 17 в реальной жизни

Футболисты лондонского «Челси» Тибо Куртуа, Эден Азар, Курт Зума, Миши Батшуайи, Н’Голо Канте и Натаниэл Чалоба прошли испытание FIFA 17 в реальной жизни.

Игроки разделились на две команды, в одной оказались все бельгийцы, а во второй все остальные.

Цель испытания - с определенного расстояния попасть в корзину мячом. За это начисляются очки. В ближнюю – 1200, в среднюю – 1600 и в дальнюю – 2000.

Стоит отметить, ролик сделан также в стиле FIFA 17.