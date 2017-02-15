Видео дня: Футболисты «Челси» прошли испытание FIFA 17 в реальной жизни
Футболисты
лондонского «Челси» Тибо Куртуа, Эден Азар, Курт Зума, Миши Батшуайи, Н’Голо
Канте и Натаниэл Чалоба прошли испытание FIFA 17 в
реальной жизни.
Игроки разделились на две команды, в одной оказались все бельгийцы, а во второй все остальные.
Цель испытания - с определенного расстояния попасть в корзину
мячом. За это начисляются очки. В ближнюю – 1200, в среднюю – 1600 и в дальнюю – 2000.
Стоит отметить, ролик сделан также в стиле FIFA 17.
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