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Брок Леснар завершил карьеру в ММА и возвращается в рестлинг

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Бывший чемпион UFC в тяжелом весе 39-летний Брок Леснар уведомил организацию в том, что больше не будет выступать в поединках по правилам ММА. Спортсмен планирует сосредоточиться на выступлениях в рестлинге.

Американец окончательно покинул рейтинг UFC после того, как был убран из программы тестирования USADA. Это подтвердил представитель Американского Антидопингового Агентства Райан Мэдден.

Напомним, что Леснар был дисквалифицирован на один год за то, что дважды провалил допинг-тесты. Он мог вернуться в ММА 15 июля 2017 года. Теперь срок его дисквалификации будет заморожен. Если Брок решит вернуться в смешанные единоборства, то ему сначала придется отбыть наказание сроком пять месяцев.

За свою карьеру в ММА он провел девять поединков, в которых одержал пять побед и потерпел три поражения. Бой против Марка Ханта значится, как «несостоявшийся». Леснар одержал победу решением судей, но был пойман на допинге, за что заплатил штраф в размере 250 тысяч долларов.


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