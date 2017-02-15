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Кузнецов и Донской не смогли пробиться во второй круг турнира в Роттердаме

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российские теннисисты Андрей Кузнецов и Евгений Донской потерпели поражения на старте турнира ATP в Голландии.

Кузнецов уступил третьему номеру посева бельгийцу Дэвиду Гоффену, а Донской проиграл французу Пьеру-Югу Эрберу.

Роттердам (Голландия)

Турнир ATP

Серия 500. Покрытие - хард

Призовой фонд - 1 837 394 $

Одиночный разряд

Первый круг

Матч

Кузнецов А. (Россия) - Гоффен Д. (Бельгия) - 3:6, 2:6

Место и дата

15 февраля 13:00, , Онлайн-трансляция

Матч

Донской Е. (Россия) - Эрбер П. (Франция) - 2:6, 6:7

Место и дата

15 февраля 13:00, , Онлайн-трансляция


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