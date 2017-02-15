Кузнецов и Донской не смогли пробиться во второй круг турнира в Роттердаме
Российские теннисисты Андрей Кузнецов и Евгений Донской потерпели поражения на старте турнира ATP в Голландии.
Кузнецов уступил третьему номеру посева бельгийцу Дэвиду Гоффену, а Донской проиграл французу Пьеру-Югу Эрберу.
Роттердам (Голландия)
Турнир ATP
Серия 500. Покрытие - хард
Призовой фонд - 1 837 394 $
Одиночный разряд
Первый круг
Матч
Кузнецов А. (Россия) - Гоффен Д. (Бельгия) - 3:6, 2:6
Место и дата
15 февраля 13:00, , Онлайн-трансляция
Матч
Донской Е. (Россия) - Эрбер П. (Франция) - 2:6, 6:7
Место и дата
15 февраля 13:00, , Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически