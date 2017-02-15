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UFC бьет рекорды. В феврале организация уволила 31 бойца, в том числе россиянку Милану Дудиеву

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Американская промоутерская компания UFC решила почистить свой ростер бойцов. В феврале организация уволила уже 31 бойца. Это рекорд для промоушена.

В числе уволенных оказалась и россиянка Милана Дудиева, которая провела в UFC три поединка, два последних из которых проиграла.

Напомним, что в январе промоушен не стал продлевать контракт с российским бойцом Али Багаутиновым, который в свое время бился против чемпиона UFC Деметриуса Джонсона.

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