Фернандо: Нравится атмосфера в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Фернандо рассказал, как проходят сборы красно-белых в Испании.

- Обожаю футбол, а тренировочный процесс — это его часть. Поэтому нравится быть здесь, нравится атмосфера в команде. Но мне не по душе то, что нахожусь вдалеке от своей семьи. Скучаю по жене и полуторагодовалому сынишке. Отсутствуешь дома две недели, потом приезжаешь — и видишь, как сын подрос, научился чему-то новому...

На сборах все повторяется изо дня в день. Все всегда одинаково: просыпаешься, идешь завтракать, готовишься к тренировке, работаешь, потом обедаешь — и снова на тренировку, если она есть, а затем ужин. Иногда еще хожу на массаж. А после ужина я, Луис Адриано, Зе Луиш и Маурисио собираемся вместе в лобби на первом этаже и смотрим футбол, - цитирует Фернандо официальный сайт «Спартака».

В текущем сезоне Фернандо провел за красно-белых 16 матчей и забил один мяч.