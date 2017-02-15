Евгений Ловчев: Зацепила фраза Карпина про Эмери. Чего добился он по сравнению с испанцем?

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Барселона» (4:0).

- Перед игрой смотрел «Матч ТВ», где Черданцев и Карпин соревновались в красноречии, разбирая игру команд и работу тренеров, - говорит Евгений Ловчев. - Меня больше всего зацепила фраза Карпина про Эмери, сказанная перед игрой: «Он в «ПСЖ» стал менее безбашенным». Это об атакующем стиле, в котором обычно играют команды испанца. Мне было стыдно слышать такое от Карпина, потому что это не красит тренера, который по сравнению с Эмери ничего из себя не представляет. Эмери несколько раз выиграл Лигу Европы, на его счету много ярких побед, теперь одержана вот такая победа. А чего добился Карпин?

- Что касается непосредственно игры «ПСЖ», то вспоминается поговорка: каждый играет так, как позволяет соперник. Но можно сказать, что «ПСЖ» провел просто выдающуюся игру. Команда практически вышла в следующий раунд. Эмери начисто переиграл всю «Барселону». То, как Неймара сразу брали в круг и не выпускали, как встречали Месси… А главное – как «ПСЖ» не дал пространства «Барселоне» для ее тики-таки, для движения игроков. Я просто ошарашен такой игрой команды Эмери. С другой стороны, понимаю, что испанец как никто знал, что нужно делать и как играть против «Барселоны».