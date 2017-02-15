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Евгений Ловчев: Зацепила фраза Карпина про Эмери. Чего добился он по сравнению с испанцем?

Евгений Ловчев
Евгений Ловчев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Барселона» (4:0).  

Валерий Карпин: Не надо сваливать на Месси все проблемы «Барселоны»

- Перед игрой смотрел «Матч ТВ», где Черданцев и Карпин соревновались в красноречии, разбирая игру команд и работу тренеров, - говорит Евгений Ловчев. - Меня больше всего зацепила фраза Карпина про Эмери, сказанная перед игрой: «Он в «ПСЖ» стал менее безбашенным». Это об атакующем стиле, в котором обычно играют команды испанца. Мне было стыдно слышать такое от Карпина, потому что это не красит тренера, который по сравнению с Эмери ничего из себя не представляет. Эмери несколько раз выиграл Лигу Европы, на его счету много ярких побед, теперь одержана вот такая победа. А чего добился Карпин?

- Что касается непосредственно игры «ПСЖ», то вспоминается поговорка: каждый играет так, как позволяет соперник. Но можно сказать, что «ПСЖ» провел просто выдающуюся игру. Команда практически вышла в следующий раунд. Эмери начисто переиграл всю «Барселону». То, как Неймара сразу брали в круг и не выпускали, как встречали Месси… А главное – как «ПСЖ» не дал пространства «Барселоне» для ее тики-таки, для движения игроков. Я просто ошарашен такой игрой команды Эмери. С другой стороны, понимаю, что испанец как никто знал, что нужно делать и как играть против «Барселоны».

Матч

ПСЖ - Барселона - 4:0 (2:0)

Голы

Ди Мария 18 (1:0). Дракслер 40 (2:0). Ди Мария 55 (3:0). Кавани 71 (4:0).

Состав

ПСЖ: Трапп, Курзава, Маркиньос, Менье, Кимпембе, Матюиди, Дракслер (Пасторе, 86), Верратти (Нкунку, 69), Рабьо, Ди Мария (Лукас, 61), Кавани

Барселона: тер Штеген, Альба, Умтити, Пике, Роберто, Бускетс, Иньеста (Ракитич, 73), Гомеш (Рафинья, 58), Месси, Неймар, Суарес Л.

Предупреждения:

Рабьо, 3 - Гомеш, 33; Бускетс, 62; Рафинья, 74

Судья:

Шимон Марчинак (Польша)

Место и дата

14 февраля 22:45, Парк-де-Пренс, Текстовая трансляция

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Евгений Ловчев
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