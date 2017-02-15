Мэтт Митрион: Хочу ожесточенную битву с Емельяненко, которая войдет в историю ММА

Американский боец смешанного стиля Мэтт Митрион, который в это воскресенье выйдет в «клетку» против россиянина Федора Емельяненко, не может определиться чего хочет больше: ожесточенную битву или быструю победу нокаутом.

«Хочу победить быстро. Нокаутом. Один раз ударить, чтобы Федор упал. Но с другой стороны, чтобы удовлетвориться, нужно провести ожесточенную битву, которая войдет в историю ММА. Битву с легендой спорта. Победитель должен будет драться за пояс Bellator», - цитирует Митриона Reviewjournal.com.

Напомним, что бой Емельяненко — Митрион станет главным поединком бойцовского шоу Bellator 172.