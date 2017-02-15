Евгений Малкин: Все понимают, что Кросби наберет и 1000 очков, и 1100 и дальше

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин рассказал о том, как партнеры помогают капитану «пингвинов» Сидни Кросби набрать 1000 очков.

«Не сегодня, так завтра Кросби забьет этот гол или отдаст голевую передачу и наберет свои 1000 очков. В последнее время на него оказывается слишком большое давление. Все ждут этой шайбы и передачи. Просто дайте время, одну-две игры. Никуда это не денется.

Мы все стараемся помочь ему. В большинстве и «пять на пять» вышли пару раз вместе, пытался найти его. 1000 очков – немаленькая цифра, а 1000 очков за 700 с лишним игр – это огромное достижение. Все знают уровень Кросби, какую игру он показывает. Он достоин этих очков и голов.

Мы все поддерживаем его. Мне повезло, что я играю с ним в одной команде. Он лучший игрок в лиге. Все понимают, что он наберет и 1000 очков, и 1100, и дальше», – приводит слова Малкина официальный сайт НХЛ.

Напомним, во вторник в матче с «Ванкувером» Кросби сделал голевую передачу. Теперь на его счету 999 (368+631) очков в 756 матчах в регулярном чемпионате НХЛ.