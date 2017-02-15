Анфиса Резцова: В женской сборной России остались четыре полуинвалидки-полуразвалюхи

Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова отметила проблемы женской сборной России на чемпионате мира по биатлону.

- На гонки некого ставить, некем заменить. На сегодняшний день в составе остались четыре полуинвалидки-полуразвалюхи. Как бежать эстафету? Непонятно. Ладно индивидуальная гонка, может, если не будет промахов, зацепится кто-то за что-то, да и то вряд ли, учитывая их ход.

Ни руководство СБР, ни главный тренер никак не реагируют на ситуацию. У них нужно спросить, что это за беспредел, что за ералаш творится. Услугину вызвали, потом прогнали. Виролайнен куда-то отправили одним днем, вернули на этап Кубка IBU, - цитирует Резцову «Лента.ру».

Сегодня в Хохфильцене состоится женская индивидуальная гонка. Она стартует в 16:30 по московскому времени.





