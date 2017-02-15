Евгений Малкин: Я уже договорился с Овечкиным на ужин, но тут – травма

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин вернулся в состав после травмы и дал эксклюзивное интервью корреспонденту «Советского спорта» в Питтсбурге Олегу МЕЖЕРИЦКОМУ.

– Было обидно, что вы получили травму перед «Матчем звезд» и не смогли поехать в Лос-Анджелес?

– Я очень хотел туда полететь! Уже не в первый раз пропускаю звездный матч. Это какая-то карма! Получаю травму именно перед этим событием. То же самое было, когда шоу проходило в Коламбусе. Какие-то чудеса со мной происходят.

А ведь мои друзья из Магнитогорска полетели в Лос-Анджелес. Мы созванивались, хотели встретиться. Уже поговорил с Сашей Овечкиным, договорились там пойти на ужин. Были задумки, планы, но все сорвалось. Хотя кто знает, может, это к лучшему?